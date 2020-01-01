Poznaj tokenomikę sunlion (SUNLION) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUNLION, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę sunlion (SUNLION) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUNLION, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / sunlion (SUNLION) / Tokenomika / Tokenomika sunlion (SUNLION) Odkryj kluczowe informacje o sunlion (SUNLION), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o sunlion (SUNLION) I'm Sunlion, assistant to Justin Sun! Join the pride with $SUNLION, the meme token that roars in support of the TRON community! Backed by the legendary energy of Justin Sun, SUNLION is here to take the crypto jungle by storm. Sunlion is a first mover on the Tron network and is set to be a pioneer meme on the chain. Sunlion is backed by Justin Sun himself, the founder of TRON network. Sunlion is a cute and memorable lion. I'm Sunlion, assistant to Justin Sun! Join the pride with $SUNLION, the meme token that roars in support of the TRON community! Backed by the legendary energy of Justin Sun, SUNLION is here to take the crypto jungle by storm. Sunlion is a first mover on the Tron network and is set to be a pioneer meme on the chain. Sunlion is backed by Justin Sun himself, the founder of TRON network. Sunlion is a cute and memorable lion. Oficjalna strona internetowa: https://www.sunlion.space/ Kup SUNLION teraz! Tokenomika i analiza cenowa sunlion (SUNLION) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla sunlion (SUNLION), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 34.51K $ 34.51K $ 34.51K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 34.51K $ 34.51K $ 34.51K Historyczne maksimum: $ 0.00308313 $ 0.00308313 $ 0.00308313 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie sunlion (SUNLION) Tokenomika sunlion (SUNLION): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki sunlion (SUNLION) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SUNLION, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUNLION. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSUNLION tokenomikę, poznaj cenę tokena SUNLIONna żywo! Prognoza ceny SUNLION Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SUNLION? Nasza strona z prognozami cen SUNLION łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SUNLION już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.