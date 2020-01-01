Poznaj tokenomikę SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUISS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUISS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) Suissma AI Agent is disrupting content creation by empowering users with cutting-edge AI tools for seamless content creation, automation, and publishing. From creating captivating posts, reels, and memes to managing newsletters and captions, Suissma AI makes content creation efficient and effortless. Built on innovation and user-focused design, Suissma AI integrates Web3 technology for enhanced utility. Token holders will enjoy access to upcoming app, features, and AI Agent at a discount or even free, depending on their holdings. Trusted by creators and businesses alike, Suissma AI is powered by a passionate team dedicated to disrupting the marketing industry. Be part of the future of content Suissma AI! Oficjalna strona internetowa: https://www.suissma.com/suissma-ai Biała księga: https://gitbook.suissma.com/ Tokenomika i analiza cenowa SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SUISSMA AI by Virtuals (SUISS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 41.56K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 359.17M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 115.72K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00011572 Tokenomika SUISSMA AI by Virtuals (SUISS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SUISS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUISS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.