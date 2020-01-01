Poznaj tokenomikę Suicune (HSUI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HSUI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Suicune (HSUI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HSUI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Suicune (HSUI) / Tokenomika / Tokenomika Suicune (HSUI) Odkryj kluczowe informacje o Suicune (HSUI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Suicune (HSUI) The Legendary Beast of SUI is believed to be both the embodiment of the north winds and compassion of pure spring waters. Suicune is the perfect mascot for the Sui Network, and is all about learning and having fun on SUI! Suicune has been embraced as the SUI network's mascot by developers, infrastructure providers, thought leaders, "KOLs", and parallel SUI projects. Suicune is an organic community token fostering a culture of being based, eliminating FUD, inclusion, curiosity, and respect. Oficjalna strona internetowa: https://suicune.dog/ Kup HSUI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Suicune (HSUI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Suicune (HSUI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 723.52K Całkowita podaż: $ 245.00M Podaż w obiegu: $ 245.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 723.52K Historyczne maksimum: $ 0.119137 Historyczne minimum: $ 0.0014754 Aktualna cena: $ 0.00295316 Dowiedz się więcej o cenie Suicune (HSUI) Tokenomika Suicune (HSUI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Suicune (HSUI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HSUI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HSUI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHSUI tokenomikę, poznaj cenę tokena HSUIna żywo! Prognoza ceny HSUI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HSUI? Nasza strona z prognozami cen HSUI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HSUI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.