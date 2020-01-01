Poznaj tokenomikę Sui Monster (SUIMON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUIMON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Sui Monster (SUIMON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUIMON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Sui Monster (SUIMON) / Tokenomika / Tokenomika Sui Monster (SUIMON) Odkryj kluczowe informacje o Sui Monster (SUIMON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Sui Monster (SUIMON) This is Sui Chain meme token. We developed it by discovering the future development potential of Suichain and the positive aspects of meme tokens. I think it would be better if SUIMON did its best to grow into the meme token representing Suichain and thereby revitalize Suichain's meme token market. We will contribute to the future development of SuiChain and create a good meme token market by maximizing the strengths of meme tokens. This is Sui Chain meme token. We developed it by discovering the future development potential of Suichain and the positive aspects of meme tokens. I think it would be better if SUIMON did its best to grow into the meme token representing Suichain and thereby revitalize Suichain's meme token market. We will contribute to the future development of SuiChain and create a good meme token market by maximizing the strengths of meme tokens. Oficjalna strona internetowa: https://suimonster.com Kup SUIMON teraz! Tokenomika i analiza cenowa Sui Monster (SUIMON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sui Monster (SUIMON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 100.86K $ 100.86K $ 100.86K Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 100.86K $ 100.86K $ 100.86K Historyczne maksimum: $ 0.00055927 $ 0.00055927 $ 0.00055927 Historyczne minimum: $ 0.00000161 $ 0.00000161 $ 0.00000161 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Sui Monster (SUIMON) Tokenomika Sui Monster (SUIMON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sui Monster (SUIMON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SUIMON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUIMON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSUIMON tokenomikę, poznaj cenę tokena SUIMONna żywo! Prognoza ceny SUIMON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SUIMON? Nasza strona z prognozami cen SUIMON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SUIMON już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.