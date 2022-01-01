Poznaj tokenomikę Stride Staked Injective (STINJ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STINJ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Stride Staked Injective (STINJ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STINJ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Stride Staked Injective (STINJ) stINJ is the token received in exchange for staking INJ with Stride. INJ is the native token of Injective Protocol. By staking INJ with Stride, users can earn stINJ, which are redeemable for INJ at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on INJ. Stride supports staking INJ on its mainnet, which launched in late July 2022. With stINJ, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Injective Protocol's DeFi offerings and pursue more yields within the ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://www.stride.zone/ Tokenomika i analiza cenowa Stride Staked Injective (STINJ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Stride Staked Injective (STINJ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 299.05K Całkowita podaż: $ 19.88K Podaż w obiegu: $ 19.88K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 299.05K Historyczne maksimum: $ 62.85 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 15.14 Dowiedz się więcej o cenie Stride Staked Injective (STINJ) Tokenomika Stride Staked Injective (STINJ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Stride Staked Injective (STINJ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STINJ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STINJ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTINJ tokenomikę, poznaj cenę tokena STINJna żywo! Prognoza ceny STINJ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STINJ? Nasza strona z prognozami cen STINJ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STINJ już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.