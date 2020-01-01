Poznaj tokenomikę Stride Staked Atom (STATOM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STATOM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Stride Staked Atom (STATOM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STATOM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Stride Staked Atom (STATOM) Odkryj kluczowe informacje o Stride Staked Atom (STATOM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Stride Staked Atom (STATOM) Stride Staked ATOM, or stATOM, is a representative token for staked ATOM. It is derived through the process of liquid staking ATOM using the Stride protocol. It can be converted back to the original tokens at any point. stATOM permits seamless transactions, transfers, and participation in DeFi activities. In the broader context of the Cosmos ecosystem, where ATOM serves as the central token of the Cosmos Hub, stATOM is a versatile asset, offering the benefits of DeFi engagement alongside a 20.89% staking reward. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there. Oficjalna strona internetowa: https://www.stride.zone/ Tokenomika i analiza cenowa Stride Staked Atom (STATOM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Stride Staked Atom (STATOM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.88M $ 15.88M $ 15.88M Całkowita podaż: $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M Podaż w obiegu: $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.88M $ 15.88M $ 15.88M Historyczne maksimum: $ 18.7 $ 18.7 $ 18.7 Historyczne minimum: $ 0.02064083 $ 0.02064083 $ 0.02064083 Aktualna cena: $ 6.83 $ 6.83 $ 6.83 Dowiedz się więcej o cenie Stride Staked Atom (STATOM) Tokenomika Stride Staked Atom (STATOM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Stride Staked Atom (STATOM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STATOM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STATOM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTATOM tokenomikę, poznaj cenę tokena STATOMna żywo! Prognoza ceny STATOM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STATOM? Nasza strona z prognozami cen STATOM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.