Giełda MEXC / Cena krypto / Streamr (DATA) / Tokenomika / Tokenomika Streamr (DATA) Odkryj kluczowe informacje o Streamr (DATA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Streamr (DATA) Streamr is building decentralized infrastructure for real-time data. Our goal is to enable data to be transported, shared, and monetised securely and scalably without intermediaries. By facilitating new types of data pipelines and ecosystems, we support and accelerate the birth of the Web 3.0, in which decentralized applications can securely exchange data and value. Oficjalna strona internetowa: https://streamr.network/ Kup DATA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Streamr (DATA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Streamr (DATA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.25M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 767.12M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.37M Historyczne maksimum: $ 0.209972 Historyczne minimum: $ 0.0117923 Aktualna cena: $ 0.01336375 Dowiedz się więcej o cenie Streamr (DATA) Tokenomika Streamr (DATA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Streamr (DATA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DATA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DATA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDATA tokenomikę, poznaj cenę tokena DATAna żywo! Prognoza ceny DATA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DATA? Nasza strona z prognozami cen DATA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DATA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.