Informacje o Stick (STICK)
Just a friendly AVAX stick figure memecoin on Avalanche
Launched on Bellum Exchange.
Launched from the frustrations of the current memecoin experience on AVAX.
Simplistic concept where anyone can participate with their own STICK art created in Paint.
Growing a strong community that can all contribute to the growth of the memecoin will set us apart.
Future Arena integration will only help push things forward.
SEND THE STICK!
Tokenomika i analiza cenowa Stick (STICK)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Stick (STICK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Stick (STICK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Stick (STICK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów STICK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów STICK.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszSTICK tokenomikę, poznaj cenę tokena STICKna żywo!
Prognoza ceny STICK
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STICK? Nasza strona z prognozami cen STICK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.