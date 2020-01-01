Poznaj tokenomikę Stick (STICK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STICK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Stick (STICK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STICK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Stick (STICK) / Tokenomika / Tokenomika Stick (STICK) Odkryj kluczowe informacje o Stick (STICK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Stick (STICK) Just a friendly AVAX stick figure memecoin on Avalanche Launched on Bellum Exchange. Launched from the frustrations of the current memecoin experience on AVAX. Simplistic concept where anyone can participate with their own STICK art created in Paint. Growing a strong community that can all contribute to the growth of the memecoin will set us apart. Future Arena integration will only help push things forward. SEND THE STICK! Just a friendly AVAX stick figure memecoin on Avalanche Launched on Bellum Exchange. Launched from the frustrations of the current memecoin experience on AVAX. Simplistic concept where anyone can participate with their own STICK art created in Paint. Growing a strong community that can all contribute to the growth of the memecoin will set us apart. Future Arena integration will only help push things forward. SEND THE STICK! Oficjalna strona internetowa: https://stickavax.xyz/ Kup STICK teraz! Tokenomika i analiza cenowa Stick (STICK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Stick (STICK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 36.19K $ 36.19K $ 36.19K Całkowita podaż: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Podaż w obiegu: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 36.19K $ 36.19K $ 36.19K Historyczne maksimum: $ 0.00472907 $ 0.00472907 $ 0.00472907 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Stick (STICK) Tokenomika Stick (STICK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Stick (STICK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STICK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STICK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTICK tokenomikę, poznaj cenę tokena STICKna żywo! Prognoza ceny STICK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STICK? Nasza strona z prognozami cen STICK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STICK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.