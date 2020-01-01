Poznaj tokenomikę Steem Dollars (SBD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SBD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Steem Dollars (SBD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SBD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Steem Dollars (SBD) Steem Dollars are liquid stable-value currency tokens designed to be pegged to $1 USD. Steem Dollars can be traded with STEEM and transferred to other accounts for commerce or exchange. Steem Dollars are liquid stable-value currency tokens designed to be pegged to $1 USD. Steem Dollars can be traded with STEEM and transferred to other accounts for commerce or exchange. Oficjalna strona internetowa: https://steem.com/ Tokenomika i analiza cenowa Steem Dollars (SBD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Steem Dollars (SBD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.86M $ 7.86M $ 7.86M Całkowita podaż: $ 9.08M $ 9.08M $ 9.08M Podaż w obiegu: $ 9.08M $ 9.08M $ 9.08M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.86M $ 7.86M $ 7.86M Historyczne maksimum: $ 19.02 $ 19.02 $ 19.02 Historyczne minimum: $ 0.23394 $ 0.23394 $ 0.23394 Aktualna cena: $ 0.865062 $ 0.865062 $ 0.865062 Dowiedz się więcej o cenie Steem Dollars (SBD) Tokenomika Steem Dollars (SBD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Steem Dollars (SBD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SBD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SBD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSBD tokenomikę, poznaj cenę tokena SBDna żywo! Prognoza ceny SBD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SBD? Nasza strona z prognozami cen SBD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SBD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.