Giełda MEXC / Cena krypto / StandX DUSD (DUSD) / Tokenomika / Tokenomika StandX DUSD (DUSD) Odkryj kluczowe informacje o StandX DUSD (DUSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o StandX DUSD (DUSD) StandX is a Perps DEX that enables users to trade with yield-earning margins. DUSD is StandX's first product - a yield-bearing stablecoin. Through DUSD, StandX allows users to generate returns on their margin balances. DUSD is a yield-bearing stablecoin designed to deliver competitive returns. It is a fully collateralized, yield-bearing stablecoin that auto-distributes real yield to holders—no staking needed—offering secure, effortless returns with seamless DeFi integration. Oficjalna strona internetowa: https://standx.com/ Biała księga: https://docs.standx.com/docs/stand-x-overview Kup DUSD teraz! Tokenomika i analiza cenowa StandX DUSD (DUSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla StandX DUSD (DUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 91.16M Całkowita podaż: $ 91.19M Podaż w obiegu: $ 91.19M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 91.16M Historyczne maksimum: $ 1.026 Historyczne minimum: $ 0.975398 Aktualna cena: $ 0.999763 Dowiedz się więcej o cenie StandX DUSD (DUSD) Tokenomika StandX DUSD (DUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki StandX DUSD (DUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DUSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDUSD tokenomikę, poznaj cenę tokena DUSDna żywo! Prognoza ceny DUSD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DUSD? Nasza strona z prognozami cen DUSD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DUSD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.