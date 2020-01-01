Poznaj tokenomikę StakeLayer (STAKELAYER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STAKELAYER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę StakeLayer (STAKELAYER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STAKELAYER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika StakeLayer (STAKELAYER) Odkryj kluczowe informacje o StakeLayer (STAKELAYER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o StakeLayer (STAKELAYER)

The StakeLayer is a comprehensive yield aggregator designed primarily for BTC (WBTC, BTCB), ETH, and stablecoins like USDT/USDC. Its core functionality revolves around a system of vaults enabling users to stake funds and receive staked tokens (e.g., sWBTC, sBTCB) in return. Additionally, the project incorporates secondary vaults for staking these staked tokens, facilitating the aggregation of yield. Complementing this architecture is a strategy manager backend responsible for identifying the most lucrative yield-generating investments.

Oficjalna strona internetowa: https://stakelayer.io/
Biała księga: https://stakelayer.readme.io/docs/getting-started

Tokenomika i analiza cenowa StakeLayer (STAKELAYER)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla StakeLayer (STAKELAYER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $ 51.20K
Całkowita podaż: $ 4.17B
Podaż w obiegu: $ 988.06M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 216.06K
Historyczne maksimum: $ 0.01489462
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika StakeLayer (STAKELAYER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki StakeLayer (STAKELAYER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STAKELAYER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STAKELAYER.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.