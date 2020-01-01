Poznaj tokenomikę Squish ($SQUISH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $SQUISH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Squish ($SQUISH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $SQUISH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Squish ($SQUISH) A Squishmallow Memecoin The world's most popular toy. With over 400 million toys sold, Squishmallow has amassed 120,000 followers on Twitter, 456,000 TikTok followers, and nearly 890,000 Instagram followers as of 2023. By May 2024, the brand has garnered over 13 billion views on TikTok and has been tagged in more than 1 million posts on Instagram. Join the Squish revolution with $squish on Solana! Oficjalna strona internetowa: https://Squishmallowsol.meme Kup $SQUISH teraz! Tokenomika i analiza cenowa Squish ($SQUISH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Squish ($SQUISH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.50K $ 13.50K $ 13.50K Całkowita podaż: $ 998.96M $ 998.96M $ 998.96M Podaż w obiegu: $ 998.96M $ 998.96M $ 998.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.50K $ 13.50K $ 13.50K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Squish ($SQUISH) Tokenomika Squish ($SQUISH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Squish ($SQUISH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $SQUISH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $SQUISH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$SQUISH tokenomikę, poznaj cenę tokena $SQUISHna żywo! Prognoza ceny $SQUISH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $SQUISH? Nasza strona z prognozami cen $SQUISH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $SQUISH już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.