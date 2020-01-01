Tokenomika SQRCAT (SQRCAT)
Informacje o SQRCAT (SQRCAT)
SQRCAT is a new Culture & Community Coin on AVAX. Launched on March 7th as a zero-utility token, it fits most suitably into the memecoin category, however one of the project’s aims is to bridge the memecoin market to professional branding industries in order to onboard new audiences into crypto altogether. Therefore SQRCAT also presents itself as a professional brand.
It is heavily community-focussed and relies entirely on organic growth, with no fake followers and zero promotions or shills paid for. The project can look back on a very successful launch, with solid early community engagement, a balanced distribution of funds across the chain and first price development looking healthy and clean. The contract was renounced, the LP token burned, and the team (who is doxxed on Twitter/X) is now working in full swing to take the project to the highest registers.
Tokenomika i analiza cenowa SQRCAT (SQRCAT)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SQRCAT (SQRCAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika SQRCAT (SQRCAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki SQRCAT (SQRCAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów SQRCAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów SQRCAT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszSQRCAT tokenomikę, poznaj cenę tokena SQRCATna żywo!
