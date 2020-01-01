Poznaj tokenomikę Splash Dog (BUSTER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BUSTER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Splash Dog (BUSTER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BUSTER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Splash Dog (BUSTER) THE FAMOUS DOG JUMPING INTO THE WATER FROM TIKTOK WITH 500M+ VIEWS. A few facts about me - Signature Pool Dive - Serial Killer - Silly Roadmap 1. BORN - Launch of a token, development of a family of holders and a twitter 2.BORN - Project development, marketing and connect KOLs 3. CEX listings - Listing on top exchanges and partnerships Being a memecoin doesn't mean we won't have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Ready to Splash? THE FAMOUS DOG JUMPING INTO THE WATER FROM TIKTOK WITH 500M+ VIEWS. A few facts about me Signature Pool Dive

Serial Killer

Serial Killer

Silly Roadmap BORN - Launch of a token, development of a family of holders and a twitter 2.BORN - Project development, marketing and connect KOLs CEX listings - Listing on top exchanges and partnerships Being a memecoin doesn't mean we won't have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Ready to Splash? Oficjalna strona internetowa: https://buster-sol.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa Splash Dog (BUSTER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Splash Dog (BUSTER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.72K $ 12.72K $ 12.72K Całkowita podaż: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Podaż w obiegu: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.72K $ 12.72K $ 12.72K Historyczne maksimum: $ 0.00444016 $ 0.00444016 $ 0.00444016 Historyczne minimum: $ 0.00000975 $ 0.00000975 $ 0.00000975 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Splash Dog (BUSTER) Tokenomika Splash Dog (BUSTER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Splash Dog (BUSTER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BUSTER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BUSTER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBUSTER tokenomikę, poznaj cenę tokena BUSTERna żywo! Prognoza ceny BUSTER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BUSTER? Nasza strona z prognozami cen BUSTER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BUSTER już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.