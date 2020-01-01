Poznaj tokenomikę Spintria (SP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Spintria (SP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Spintria (SP) / Tokenomika / Tokenomika Spintria (SP) Odkryj kluczowe informacje o Spintria (SP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Spintria (SP) Spintria (SP) is a utility adult-token on the TON network created for anonymous and quick access to the content in the adult entertainment ecosystem. The adult industry faces numerous issues that limit its growth and safety. Spintria offers an innovative solution that could change the game. Our token $SP and WEB-3 technologies will help overcome these challenges and create a safer, more profitable, and fairer ecosystem for all participants. Security and Privacy - Problem: Leakage of personal data and confidential information. - Solution: The SP token is built on the TON blockchain, ensuring anonymity and transaction security. Financial Barriers - Problem: Limited access to traditional financial services. - Solution: The introduction of cryptocurrency $SP and DeFi tools to simplify and reduce the cost of financial operations. Censorship and Legal Restrictions - Problem: Strict legal constraints and content censorship. - Solution: Decentralized platforms utilizing the $SP token that are hard to censor. Exploitation and Lack of Fair Compensation - Problem: Unfair working conditions and low earnings. - Solution: Transparent and fair reward systems using smart contracts based on $SP. Monetization Challenges - Problem: Difficulties in monetizing content. - Solution: Use of $SP for direct and instant payments without intermediaries. Lack of Innovation - Problem: Insufficient technological innovation. - Solution: Implementation of new technologies, such as NFTs and DeFi, utilizing $SP. Stigmatization and Social Pressure - Problem: Stigmatization and negative attitudes toward industry workers. - Solution: Community support and educational initiatives funded through $SP. Content Quality Issues - Problem: Low-quality content. - Solution: Introduction of quality standards and rating systems, supporting professional creators through $SP. Market Access Issues - Problem: Limited access to the global market. - Solution: Decentralized platforms based on $SP to ensure global access. Intellectual Property Protection Issues - Problem: Piracy and illegal content distribution. - Solution: Use of blockchain technologies to protect copyrights and track content distribution through $SP. Spintria offers a comprehensive solution to all key issues within the adult industry. Our token $SP and WEB-3 technologies create a safe, fair, and innovative ecosystem that benefits both content creators and consumers. Join us and be a part of the revolution in the adult industry. Spintria (SP) is a utility adult-token on the TON network created for anonymous and quick access to the content in the adult entertainment ecosystem. The adult industry faces numerous issues that limit its growth and safety. Spintria offers an innovative solution that could change the game. Our token $SP and WEB-3 technologies will help overcome these challenges and create a safer, more profitable, and fairer ecosystem for all participants. Security and Privacy Problem: Leakage of personal data and confidential information.

Solution: Use of blockchain technologies to protect copyrights and track content distribution through $SP. Spintria offers a comprehensive solution to all key issues within the adult industry. Our token $SP and WEB-3 technologies create a safe, fair, and innovative ecosystem that benefits both content creators and consumers. Join us and be a part of the revolution in the adult industry. Oficjalna strona internetowa: https://sp.one Biała księga: https://sp.one/litepaper Kup SP teraz! Tokenomika i analiza cenowa Spintria (SP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Spintria (SP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 260.98K $ 260.98K $ 260.98K Całkowita podaż: $ 888.70M $ 888.70M $ 888.70M Podaż w obiegu: $ 51.56M $ 51.56M $ 51.56M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.50M $ 4.50M $ 4.50M Historyczne maksimum: $ 0.05442 $ 0.05442 $ 0.05442 Historyczne minimum: $ 0.00455647 $ 0.00455647 $ 0.00455647 Aktualna cena: $ 0.00506866 $ 0.00506866 $ 0.00506866 Dowiedz się więcej o cenie Spintria (SP) Tokenomika Spintria (SP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Spintria (SP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSP tokenomikę, poznaj cenę tokena SPna żywo! Prognoza ceny SP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SP? Nasza strona z prognozami cen SP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SP już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.