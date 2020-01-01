Poznaj tokenomikę SpineDAO Token (SPINE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SPINE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SpineDAO Token (SPINE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SPINE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / SpineDAO Token (SPINE) / Tokenomika / Tokenomika SpineDAO Token (SPINE) Odkryj kluczowe informacje o SpineDAO Token (SPINE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SpineDAO Token (SPINE) SpineDAO is the first surgical Decentralized Autonomous Organization (DAO) focused on making advanced spine treatments accessible to everyone. Led by a team of experienced spine surgeons and a biomechanical engineer, SpineDAO leverages blockchain, artificial intelligence, and community-based decision-making to tackle major challenges in spine care. We envision a world where the 600 million+ people living with spinal diseases gain quicker and more efficient access to spine care through decentralized and AI-powered solutions. By creating the world's largest decentralized spine care and developing AI-powered tools for triage, decision-making, and monitoring, we are building the foundation for a comprehensive and innovative spine care ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://www.spinedao.com/ Biała księga: https://spinedao.gitbook.io/spinedao Kup SPINE teraz! Tokenomika i analiza cenowa SpineDAO Token (SPINE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SpineDAO Token (SPINE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 297.87M $ 297.87M $ 297.87M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.15M $ 10.15M $ 10.15M Historyczne maksimum: $ 0.01343126 $ 0.01343126 $ 0.01343126 Historyczne minimum: $ 0.00570414 $ 0.00570414 $ 0.00570414 Aktualna cena: $ 0.01014913 $ 0.01014913 $ 0.01014913 Dowiedz się więcej o cenie SpineDAO Token (SPINE) Tokenomika SpineDAO Token (SPINE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SpineDAO Token (SPINE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SPINE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SPINE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSPINE tokenomikę, poznaj cenę tokena SPINEna żywo! Prognoza ceny SPINE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SPINE? Nasza strona z prognozami cen SPINE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SPINE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.