Poznaj tokenomikę Spike (SPIKE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SPIKE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Spike (SPIKE) Odkryj kluczowe informacje o Spike (SPIKE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Spike (SPIKE) Meme Oficjalna strona internetowa: https://spikefurie.com Biała księga: https://spikefurie.com/ Tokenomika i analiza cenowa Spike (SPIKE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Spike (SPIKE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 149.03K Całkowita podaż: $ 395.67B Podaż w obiegu: $ 395.67B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 149.03K Historyczne maksimum: $ 0.0000338 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Spike (SPIKE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Spike (SPIKE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SPIKE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SPIKE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.