Giełda MEXC / Cena krypto / Spectre AI (SPECTRE) / Tokenomika / Tokenomika Spectre AI (SPECTRE) Odkryj kluczowe informacje o Spectre AI (SPECTRE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Spectre AI (SPECTRE) SPECTRE is the native token of an innovative AI-powered predictive learning tool designed to assist traders and investors. SPECTRE is the native token of an innovative AI-powered predictive learning tool designed to assist traders and investors. Oficjalna strona internetowa: https://spectreai.io/ Biała księga: https://spectre-ai-prediction-bot.gitbook.io/spectre-ai-trading-bot/ Kup SPECTRE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Spectre AI (SPECTRE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Spectre AI (SPECTRE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.20M $ 16.20M $ 16.20M Całkowita podaż: $ 9.99M $ 9.99M $ 9.99M Podaż w obiegu: $ 9.99M $ 9.99M $ 9.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.20M $ 16.20M $ 16.20M Historyczne maksimum: $ 11.04 $ 11.04 $ 11.04 Historyczne minimum: $ 0.02880028 $ 0.02880028 $ 0.02880028 Aktualna cena: $ 1.62 $ 1.62 $ 1.62 Dowiedz się więcej o cenie Spectre AI (SPECTRE) Tokenomika Spectre AI (SPECTRE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Spectre AI (SPECTRE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SPECTRE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SPECTRE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSPECTRE tokenomikę, poznaj cenę tokena SPECTREna żywo! Prognoza ceny SPECTRE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SPECTRE? Nasza strona z prognozami cen SPECTRE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SPECTRE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.