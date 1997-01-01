Poznaj tokenomikę SpaceFalcon (FCON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FCON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SpaceFalcon (FCON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FCON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o SpaceFalcon (FCON) Intergalactic SOLANA metaverse featuring the classic space shooter game and premium Sci-Fi NFTs from cosmos and beyond. Falcon Metaverse: Space Falcon takes virtual assets a step further with the introduction of planets, spaceships, and galaxies. NFTs for in-game items means players literally own and control what they buy, earn, or craft. This goes beyond having to prove the item's rarity, it opens the door to infinite scalability. Falcon Mission: Space Falcon has recreated the classic space shooter game in 3D to run in browser that incentivises players by integrating blockchain reward systems. Our various collection of customizable assets make the gaming experience highly engaging. Falcon MetaGround: Falcon crews gather at a neutral planet called MetaGround, to socialize with other players and trade mission critical assets Falcon VR: Fully immersive VR experience to take you on a thrilling adventure through galaxies. Players can interact with other players to build and battle for resources. Oficjalna strona internetowa: https://spacefalcon.com/ Biała księga: https://whitepaper.spacefalcon.com/ Tokenomika i analiza cenowa SpaceFalcon (FCON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SpaceFalcon (FCON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 180.91K $ 180.91K $ 180.91K Całkowita podaż: $ 19.00B $ 19.00B $ 19.00B Podaż w obiegu: $ 17.34B $ 17.34B $ 17.34B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 198.23K $ 198.23K $ 198.23K Historyczne maksimum: $ 0.01739679 $ 0.01739679 $ 0.01739679 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie SpaceFalcon (FCON) Tokenomika SpaceFalcon (FCON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SpaceFalcon (FCON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FCON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FCON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFCON tokenomikę, poznaj cenę tokena FCONna żywo! Prognoza ceny FCON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FCON? Nasza strona z prognozami cen FCON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FCON już teraz! 