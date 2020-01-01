Poznaj tokenomikę Sorry (SRY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SRY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Sorry (SRY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SRY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Sorry (SRY) Odkryj kluczowe informacje o Sorry (SRY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Sorry (SRY) SORRY is a community-driven token that captures the fun, lighthearted spirit of crypto, supported by a strong meme culture and our own unique mascot. But $SRY is more than just a meme. We are developing a unique utility that introduces a fresh concept to the crypto space. This platform is being designed with mass-market appeal and built to generate real value for both the ecosystem and our holders. In short, we're starting with a strong foundation in community and culture, and building toward a utility that supports long-term growth and meaningful engagement with $SRY. Oficjalna strona internetowa: https://sorrytoken.net/ Kup SRY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Sorry (SRY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sorry (SRY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 529.40K $ 529.40K $ 529.40K Całkowita podaż: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Podaż w obiegu: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 529.40K $ 529.40K $ 529.40K Historyczne maksimum: $ 0.00186436 $ 0.00186436 $ 0.00186436 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00053073 $ 0.00053073 $ 0.00053073 Dowiedz się więcej o cenie Sorry (SRY) Tokenomika Sorry (SRY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sorry (SRY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SRY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SRY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSRY tokenomikę, poznaj cenę tokena SRYna żywo! Prognoza ceny SRY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SRY? Nasza strona z prognozami cen SRY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SRY już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.