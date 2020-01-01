Poznaj tokenomikę Sora (XOR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XOR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Sora (XOR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XOR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Sora (XOR) / Tokenomika / Tokenomika Sora (XOR) Odkryj kluczowe informacje o Sora (XOR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Sora (XOR) Sora is a supranational world economic system and decentralized and democratic governance structure. SORA is both a new economic system that decentralizes the concept of a central bank as well as a network in the Polkadot ecosystem that will connect to the Polkadot relay chain and the parachains with built-in tools focused on DeFi. The SORA Network excels at providing tools for decentralized applications that use digital assets, such as atomic token swaps, bridging tokens to other blockchains, and creating programmatic rules involving digital assets. ​SORA Parliament is the governance system for the SORA Network. Oficjalna strona internetowa: https://sora.org/ Kup XOR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Sora (XOR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sora (XOR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.25 $ 11.25 $ 11.25 Całkowita podaż: $ 4,242,499.94T $ 4,242,499.94T $ 4,242,499.94T Podaż w obiegu: $ 4,242,499.94T $ 4,242,499.94T $ 4,242,499.94T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.25 $ 11.25 $ 11.25 Historyczne maksimum: $ 981.83 $ 981.83 $ 981.83 Historyczne minimum: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Sora (XOR) Tokenomika Sora (XOR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sora (XOR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XOR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XOR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXOR tokenomikę, poznaj cenę tokena XORna żywo! Prognoza ceny XOR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XOR? Nasza strona z prognozami cen XOR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XOR już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.