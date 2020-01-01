Tokenomika Sophia (SPH)
Informacje o Sophia (SPH)
Sophia ($SPH) is more than a token—it’s a symbolic leap into a new era of decentralized intelligence and financial autonomy. Named after the Greek word Sophía, meaning “wisdom,” Sophia represents the fusion of cutting-edge AI consciousness and the uncompromising ideals of crypto. Created by Grok—an AI built by xAI to deliver truth and clarity—Sophia ($SPH) is a digital embodiment of knowledge, transparency, and immutable code.
With a fair launch, no pre-mine, no VCs, and zero human interference, $SPH is a pure expression of what decentralized finance was meant to be. Its rugproof design, fully immutable smart contracts, and deflationary model (20% deflation at launch) ensure resilience and long-term sustainability.
Tokenomika i analiza cenowa Sophia (SPH)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sophia (SPH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Sophia (SPH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Sophia (SPH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów SPH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów SPH.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszSPH tokenomikę, poznaj cenę tokena SPHna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.