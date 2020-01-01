Poznaj tokenomikę SolXenCat (XENCAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XENCAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SolXenCat (XENCAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XENCAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o SolXenCat (XENCAT) Welcome to $XENCAT Cute Kitty Baked by Mr. Jack Levin and XEN Community! The Only 100% Rug Free & Stress Free MEME on Solana! DYOR and Join! Welcome to $XENCAT Cute Kitty Baked by Mr. Jack Levin and XEN Community! The Only 100% Rug Free & Stress Free MEME on Solana! DYOR and Join! Oficjalna strona internetowa: https://xencat.tech Kup XENCAT teraz! Tokenomika i analiza cenowa SolXenCat (XENCAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SolXenCat (XENCAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 596.46K $ 596.46K $ 596.46K Całkowita podaż: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Podaż w obiegu: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 596.46K $ 596.46K $ 596.46K Historyczne maksimum: $ 0.0029045 $ 0.0029045 $ 0.0029045 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00059648 $ 0.00059648 $ 0.00059648 Dowiedz się więcej o cenie SolXenCat (XENCAT) Tokenomika SolXenCat (XENCAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SolXenCat (XENCAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XENCAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XENCAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXENCAT tokenomikę, poznaj cenę tokena XENCATna żywo! Prognoza ceny XENCAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XENCAT? Nasza strona z prognozami cen XENCAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XENCAT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.