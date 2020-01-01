Poznaj tokenomikę SolMail (MAIL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MAIL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SolMail (MAIL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MAIL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / SolMail (MAIL) / Tokenomika / Tokenomika SolMail (MAIL) Odkryj kluczowe informacje o SolMail (MAIL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SolMail (MAIL) SolMail is a groundbreaking communication protocol that enables users to send and receive mail using only a wallet address. SolMail is a groundbreaking communication protocol that enables users to send and receive mail using only a wallet address. Oficjalna strona internetowa: https://solmail.so/ Biała księga: https://solmail-1.gitbook.io/solmail Kup MAIL teraz! Tokenomika i analiza cenowa SolMail (MAIL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SolMail (MAIL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Całkowita podaż: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Podaż w obiegu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Historyczne maksimum: $ 0.07829 $ 0.07829 $ 0.07829 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00133129 $ 0.00133129 $ 0.00133129 Dowiedz się więcej o cenie SolMail (MAIL) Tokenomika SolMail (MAIL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SolMail (MAIL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MAIL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MAIL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMAIL tokenomikę, poznaj cenę tokena MAILna żywo! Prognoza ceny MAIL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MAIL? Nasza strona z prognozami cen MAIL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MAIL już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.