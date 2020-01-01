Poznaj tokenomikę SolForge Fusion (SFG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SFG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SolForge Fusion (SFG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SFG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / SolForge Fusion (SFG) / Tokenomika / Tokenomika SolForge Fusion (SFG) Odkryj kluczowe informacje o SolForge Fusion (SFG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SolForge Fusion (SFG) SolForge Fusion is a fast-paced, easy-to-learn, and highly strategic card battler that will resonate with fans of games like Magic: The Gathering and Hearthstone. The game offers robust single-player and PvP modes where players use uniquely generated card fusions to outmaneuver their adversaries. Crafted by world-class designers—Richard Garfield, the creator of Magic: The Gathering, and Justin Gary, the mind behind Ascension Deckbuilding Game—SolForge Fusion is fully playable and built to deliver a compelling experience for all players. Oficjalna strona internetowa: https://solforgefusion.com/ Biała księga: https://stone-blade-entertainment.gitbook.io/solforge-fusion-overview Kup SFG teraz! Tokenomika i analiza cenowa SolForge Fusion (SFG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SolForge Fusion (SFG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.83M Całkowita podaż: $ 84.43M Podaż w obiegu: $ 6.89M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 59.19M Historyczne maksimum: $ 3.45 Historyczne minimum: $ 0.212965 Aktualna cena: $ 0.701061 Dowiedz się więcej o cenie SolForge Fusion (SFG) Tokenomika SolForge Fusion (SFG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SolForge Fusion (SFG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SFG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SFG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSFG tokenomikę, poznaj cenę tokena SFGna żywo! Prognoza ceny SFG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SFG? Nasza strona z prognozami cen SFG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SFG już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.