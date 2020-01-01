Poznaj tokenomikę SolCypher (CYPHER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CYPHER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SolCypher (CYPHER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CYPHER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika SolCypher (CYPHER) 

SolCypher's native utility token powering the AI-driven trading ecosystem. Stake $CYPHER to earn a share of platform profits (100%) and LP fees (89%). Designed to reward traders, communities, and ecosystem contributors. SolCypher Trading Bot is a complete trading solution with Snipe Trading, Auto Trading and Copy Trading. We have a full fleet of features including laddered take profit and trailing stop loss.

Oficjalna strona internetowa: https://solcypher.ai
Biała księga: https://docs.solcypher.ai/docs/tokenomics-white-paper

Tokenomika i analiza cenowa SolCypher (CYPHER)

Kapitalizacja rynkowa: $ 385.33K
Całkowita podaż: $ 999.98M
Podaż w obiegu: $ 999.98M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 385.33K
Historyczne maksimum: $ 0.00207527
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0.0003853

Tokenomika SolCypher (CYPHER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki SolCypher (CYPHER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CYPHER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CYPHER.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.