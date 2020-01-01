Tokenomika SolCypher (CYPHER)
Informacje o SolCypher (CYPHER)
SolCypher’s native utility token powering the AI-driven trading ecosystem. Stake $CYPHER to earn a share of platform profits (100%) and LP fees (89%). Designed to reward traders, communities, and ecosystem contributors. SolCypher Trading Bot is a complete trading solution with Snipe Trading, Auto Trading and Copy Trading. We have a full fleet of features including laddered take profit and trailing stop loss.
Tokenomika i analiza cenowa SolCypher (CYPHER)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SolCypher (CYPHER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika SolCypher (CYPHER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki SolCypher (CYPHER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów CYPHER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów CYPHER.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszCYPHER tokenomikę, poznaj cenę tokena CYPHERna żywo!
Prognoza ceny CYPHER
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CYPHER? Nasza strona z prognozami cen CYPHER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.