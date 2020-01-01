Poznaj tokenomikę Solcasino Token (SCS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SCS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Solcasino Token (SCS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SCS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Solcasino Token (SCS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Solcasino Token (SCS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.40M Całkowita podaż: $ 3.29B Podaż w obiegu: $ 3.29B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.40M Historyczne maksimum: $ 0.03099588 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00194523 Dowiedz się więcej o cenie Solcasino Token (SCS) Tokenomika Solcasino Token (SCS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Solcasino Token (SCS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SCS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SCS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSCS tokenomikę, poznaj cenę tokena SCSna żywo! Prognoza ceny SCS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SCS? Nasza strona z prognozami cen SCS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SCS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.