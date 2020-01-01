Poznaj tokenomikę SOL DRIP (DRIP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DRIP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SOL DRIP (DRIP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DRIP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o SOL DRIP (DRIP) $DRIP is a reward token that delivers Solana ($SOL) to holders every 5 minutes. No trading volume? No problem. You'll still receive $SOL rewards every 5 minutes—rain or shine. This isn't just another meme coin—it's a game-changing project built to reward holders consistently, no matter what the market is doing. The power behind $DRIP lies in its Treasury—specifically, a dedicated distribution wallet that holds tokens solely for the purpose of rewarding $SOL. This wallet is locked and untouchable, meaning the tokens stay there permanently, continuously generating and distributing $SOL. Beyond passive rewards, $DRIP will also be used in real-world utility—like tipping and earning in online games and more. It's innovation with real use and real rewards. Oficjalna strona internetowa: https://soldrip.me Kup DRIP teraz! Tokenomika i analiza cenowa SOL DRIP (DRIP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SOL DRIP (DRIP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 183.64K $ 183.64K $ 183.64K Całkowita podaż: $ 939.05M $ 939.05M $ 939.05M Podaż w obiegu: $ 939.05M $ 939.05M $ 939.05M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 183.64K $ 183.64K $ 183.64K Historyczne maksimum: $ 0.0003648 $ 0.0003648 $ 0.0003648 Historyczne minimum: $ 0.00006575 $ 0.00006575 $ 0.00006575 Aktualna cena: $ 0.00019556 $ 0.00019556 $ 0.00019556 Dowiedz się więcej o cenie SOL DRIP (DRIP) Tokenomika SOL DRIP (DRIP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SOL DRIP (DRIP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DRIP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DRIP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDRIP tokenomikę, poznaj cenę tokena DRIPna żywo! Prognoza ceny DRIP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DRIP? Nasza strona z prognozami cen DRIP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DRIP już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.