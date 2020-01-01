Poznaj tokenomikę SOHOTRN (SOHOT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOHOT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SOHOTRN (SOHOT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOHOT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika SOHOTRN (SOHOT) Odkryj kluczowe informacje o SOHOTRN (SOHOT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o SOHOTRN (SOHOT) SOHOT is memecoin on the ETH blockchain. inspired by Elon Musk's tweet. It is a decentralized Meme Token. Today, Elon Musk dropped a meme, hitting 50 million views in MINUTES! His "So hot rn" tweet, featuring an explicit image, signals HEIGHTENED activity in the cryptocurrency market ahead of the Bitcoin halving and potential ETF approval! This is EXACTLY why we've decided to hop on the trend and bring out $SOHOT . To ensure maximum safety, the $FENTANYL contract has been renounced and the initial liquidity has been burned. Oficjalna strona internetowa: https://sohotrn.io Kup SOHOT teraz! Tokenomika i analiza cenowa SOHOTRN (SOHOT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SOHOTRN (SOHOT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 28.14K $ 28.14K $ 28.14K Całkowita podaż: $ 799.00M $ 799.00M $ 799.00M Podaż w obiegu: $ 799.00M $ 799.00M $ 799.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 28.14K $ 28.14K $ 28.14K Historyczne maksimum: $ 0.00229046 $ 0.00229046 $ 0.00229046 Historyczne minimum: $ 0.00001345 $ 0.00001345 $ 0.00001345 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie SOHOTRN (SOHOT) Tokenomika SOHOTRN (SOHOT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SOHOTRN (SOHOT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOHOT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOHOT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOHOT tokenomikę, poznaj cenę tokena SOHOTna żywo! Prognoza ceny SOHOT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SOHOT? Nasza strona z prognozami cen SOHOT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SOHOT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.