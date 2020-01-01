Poznaj tokenomikę SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WUSDN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WUSDN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)

Informacje o SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)

wUSDN, or wrapped USDN, is an ERC-20 token that serves as a value-accruing wrapper for USDN within the SmarDex ecosystem. Unlike USDN, which employs a rebase mechanism to distribute yields by adjusting token balances, wUSDN maintains a constant token balance while its value appreciates over time. Internally, wUSDN represents a user's share of the total USDN supply, allowing holders to benefit from USDN's yield generation without experiencing balance fluctuations.

Oficjalna strona internetowa: https://smardex.io/usdn

Tokenomika i analiza cenowa SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)

Kapitalizacja rynkowa: $ 1.49M
Całkowita podaż: $ 1.34M
Podaż w obiegu: $ 1.34M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.49M
Historyczne maksimum: $ 1.25
Historyczne minimum: $ 0.921955
Aktualna cena: $ 1.11

Tokenomika SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WUSDN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WUSDN.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.