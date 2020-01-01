Poznaj tokenomikę SMACKM (SMACKM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SMACKM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SMACKM (SMACKM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SMACKM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika SMACKM (SMACKM) Odkryj kluczowe informacje o SMACKM (SMACKM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o SMACKM (SMACKM)

$SMACKM is the first meme to introduce "memetility". $SMACKM is supported by a Play-to-Earn game on Telegram and the collective trust of three leading projects on Hedera. We offer instant utility to participating Hedera tokens, enhancing their value, functionality, and the strength of the Hedera ecosystem. The game that we have built in Unity is called Smack Mosquito. The studio that is building Earthlings.land and that has already launched Steam Runner, on the google and IOS app stores, will be launching the game on Telegram in February 2025. Smack Mosquito will not require wallet connection to play but will require wallet connection in order to claim awarded tokens.

Oficjalna strona internetowa: https://smackm.io/
Biała księga: https://indd.adobe.com/view/6e398f82-3aca-4e75-8d8a-84321c49f9d1

Tokenomika i analiza cenowa SMACKM (SMACKM)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SMACKM (SMACKM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 454.06K
Całkowita podaż: $ 1.00B
Podaż w obiegu: $ 815.72M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 556.64K
Historyczne maksimum: $ 0.00276613
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0.00055659

Tokenomika SMACKM (SMACKM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki SMACKM (SMACKM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SMACKM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SMACKM.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.