Giełda MEXC / Cena krypto / Skullcoin (SKULL) / Tokenomika / Tokenomika Skullcoin (SKULL) Odkryj kluczowe informacje o Skullcoin (SKULL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Skullcoin (SKULL) Skullcoin introduces a unique Find-to-Earn concept, creating a GameFi with a sustainable economy, focusing on skill-based treasure hunting. This Web3 game innovates Encrypted NFTs with two layers of information: public and private, to embed secret clues for players to discover, emphasizing strategy and collaboration. On-chain mechanics based on Verifiable Random Function ensure fairness in randomness. Oficjalna strona internetowa: https://skullco.in/ Biała księga: https://skullco.in/darkpaper.pdf Kup SKULL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Skullcoin (SKULL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Skullcoin (SKULL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 28.33K $ 28.33K $ 28.33K Całkowita podaż: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Podaż w obiegu: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 28.33K $ 28.33K $ 28.33K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Skullcoin (SKULL) Tokenomika Skullcoin (SKULL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Skullcoin (SKULL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SKULL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SKULL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSKULL tokenomikę, poznaj cenę tokena SKULLna żywo! Prognoza ceny SKULL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SKULL? Nasza strona z prognozami cen SKULL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SKULL już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.