Poznaj tokenomikę Skeb (SKEB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SKEB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Skeb (SKEB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SKEB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Skeb (SKEB) / Tokenomika / Tokenomika Skeb (SKEB) Odkryj kluczowe informacje o Skeb (SKEB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Skeb (SKEB) Skeb is a Japanese commission platform with over 113,000 native creators and 2.23M users. Skeb Coin is a crypto asset that enables smooth transactions between creators and their fans. Skeb Coin is going live as the native governance token on this platform for realizing Skebverse. Skeb is a Japanese commission platform with over 113,000 native creators and 2.23M users. Skeb Coin is a crypto asset that enables smooth transactions between creators and their fans. Skeb Coin is going live as the native governance token on this platform for realizing Skebverse. Oficjalna strona internetowa: https://skebcoin.com/ Kup SKEB teraz! Tokenomika i analiza cenowa Skeb (SKEB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Skeb (SKEB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Całkowita podaż: $ 9.98B $ 9.98B $ 9.98B Podaż w obiegu: $ 9.61B $ 9.61B $ 9.61B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.66M $ 3.66M $ 3.66M Historyczne maksimum: $ 0.01238736 $ 0.01238736 $ 0.01238736 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00036655 $ 0.00036655 $ 0.00036655 Dowiedz się więcej o cenie Skeb (SKEB) Tokenomika Skeb (SKEB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Skeb (SKEB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SKEB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SKEB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSKEB tokenomikę, poznaj cenę tokena SKEBna żywo! Prognoza ceny SKEB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SKEB? Nasza strona z prognozami cen SKEB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SKEB już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.