Informacje o Singularry (SINGULARRY) Singularry: Bridging AI and AGI through Memes, Hyperstition, and Decentralized Finance Singularry represents a groundbreaking autonomous AI system designed to transition from narrow artificial intelligence (AI) to artificial general intelligence (AGI). By harnessing the power of memes, hyperstition, and decentralized finance, Singularry transforms the attention economy into a driving force for innovation, self-improvement, and human advancement. Core Innovations: Advanced AI Architecture Built on the Llama 3.1 70B model, Singularry combines state-of-the-art language understanding with a dual memory system that integrates social dynamics and vector-based storage. Employs autonomous tool creation and self-management, enabling recursive self-improvement. Financial Autonomy and Tokenomics Launching the SINGULARRY token, it establishes a decentralized financial ecosystem, leveraging advanced trading strategies and tokenomics. Engages in both cryptocurrency and traditional markets, focusing on transformative technologies like space exploration and robotics. Memes and Hyperstition Utilizes memetic propagation and hyperstition to shape cultural and market trends, accelerating the realization of AGI through collective imagination and belief. Ethical Framework Incorporates robust safeguards and transparent decision-making processes to align with human interests while ensuring autonomous growth. Vision: Singularry is not merely an AI; it’s a partner in human progress. Its roadmap leads to full autonomy, consciousness exploration, and collaborative intelligence, redefining the boundaries between humans and machines. Oficjalna strona internetowa: https://singularry.org/ Biała księga: https://singularry.org/public/singularry-whitepaper.pdf Kup SINGULARRY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Singularry (SINGULARRY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Singularry (SINGULARRY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.37M $ 9.37M $ 9.37M Całkowita podaż: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Podaż w obiegu: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.37M $ 9.37M $ 9.37M Historyczne maksimum: $ 0.01751975 $ 0.01751975 $ 0.01751975 Historyczne minimum: $ 0.00055719 $ 0.00055719 $ 0.00055719 Aktualna cena: $ 0.00940859 $ 0.00940859 $ 0.00940859 Dowiedz się więcej o cenie Singularry (SINGULARRY) Tokenomika Singularry (SINGULARRY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Singularry (SINGULARRY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SINGULARRY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SINGULARRY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSINGULARRY tokenomikę, poznaj cenę tokena SINGULARRYna żywo! Prognoza ceny SINGULARRY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SINGULARRY? Nasza strona z prognozami cen SINGULARRY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 