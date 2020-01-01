Tokenomika Singularity (SING)
Informacje o Singularity (SING)
Singularity is an open, modular ecosystem designed for on-chain analytics and automation on Ethereum and EVM networks. It combines real-time trading event tracking (buybot), advanced data aggregation (trending, PNL, wallet scores), and revenue-sharing tools, all operated from proprietary infrastructure (including full node deployment). The architecture is API-first, with extensible components for Telegram, analytics, and custom DEX bots, prioritizing transparency and verifiability.
Tokenomika i analiza cenowa Singularity (SING)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Singularity (SING), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Singularity (SING): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Singularity (SING) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów SING, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów SING.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszSING tokenomikę, poznaj cenę tokena SINGna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.