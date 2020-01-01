Poznaj tokenomikę Singularity (SING) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SING, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Singularity (SING) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SING, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Singularity (SING)

Singularity is an open, modular ecosystem designed for on-chain analytics and automation on Ethereum and EVM networks. It combines real-time trading event tracking (buybot), advanced data aggregation (trending, PNL, wallet scores), and revenue-sharing tools, all operated from proprietary infrastructure (including full node deployment). The architecture is API-first, with extensible components for Telegram, analytics, and custom DEX bots, prioritizing transparency and verifiability.

Oficjalna strona internetowa: https://www.thesingularity.nl/

Tokenomika i analiza cenowa Singularity (SING)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Singularity (SING), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $ 46.85K
Całkowita podaż: $ 950.00M
Podaż w obiegu: $ 950.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 46.85K
Historyczne maksimum: $ 0
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika Singularity (SING): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Singularity (SING) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SING, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SING.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.