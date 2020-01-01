Tokenomika Simple coin (SIMPLE)
A simple coin launched by a useless dev. The brain that came up with the idea of a memecoin named Useless, also came up with the idea of a memecoin named Simple. And Simple is a word with such a strong and powerful brand! Currently we are refining our strategy. Our plans include financing listings, airdropping whales tokens, creating a website, funding trending, expanding our brand and organizing community-driven campaigns such as giveaways.
Tokenomika Simple coin (SIMPLE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Simple coin (SIMPLE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów SIMPLE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów SIMPLE.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszSIMPLE tokenomikę, poznaj cenę tokena SIMPLEna żywo!
