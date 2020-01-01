Poznaj tokenomikę Simple coin (SIMPLE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SIMPLE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Simple coin (SIMPLE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SIMPLE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Simple coin (SIMPLE)

A simple coin launched by a useless dev. The brain that came up with the idea of a memecoin named Useless, also came up with the idea of a memecoin named Simple. And Simple is a word with such a strong and powerful brand! Currently we are refining our strategy. Our plans include financing listings, airdropping whales tokens, creating a website, funding trending, expanding our brand and organizing community-driven campaigns such as giveaways.

Oficjalna strona internetowa: https://x.com/asimplecoinsol

Tokenomika i analiza cenowa Simple coin (SIMPLE)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Simple coin (SIMPLE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 26.28K
Całkowita podaż: $ 999.65M
Podaż w obiegu: $ 999.65M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 26.28K
Historyczne maksimum: $ 0
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika Simple coin (SIMPLE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Simple coin (SIMPLE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SIMPLE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SIMPLE.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.