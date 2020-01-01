Poznaj tokenomikę sidelined (SIDELINED) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SIDELINED, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę sidelined (SIDELINED) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SIDELINED, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / sidelined (SIDELINED) / Tokenomika / Tokenomika sidelined (SIDELINED) Odkryj kluczowe informacje o sidelined (SIDELINED), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o sidelined (SIDELINED) sold the bottom anon? Okay, just one final capitulation… it's going to zero anyway." You hit the sell button, fully convinced it's over. The next day, it 10x's. "Sold the bottom, anon?" echoes in your head as you stare at the green candles. The cycle is familiar: the normal brain buys the dip, the glowing brain holds through it, the expanding brain sells to avoid further losses. But the ascended brain? It sells the exact bottom—right before the moon mission begins. Sidelined isn't about winning trades; it's about embracing the art of missing them entirely. It's for those who mastered the timing... in the worst possible way. Oficjalna strona internetowa: https://pump.fun/coin/7JcJLMzqaZNrtc3E2YCp7L1txL2kkYHv5soRTsU4pump Kup SIDELINED teraz! Tokenomika i analiza cenowa sidelined (SIDELINED) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla sidelined (SIDELINED), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 127.40K $ 127.40K $ 127.40K Całkowita podaż: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M Podaż w obiegu: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 127.40K $ 127.40K $ 127.40K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00012748 $ 0.00012748 $ 0.00012748 Dowiedz się więcej o cenie sidelined (SIDELINED) Tokenomika sidelined (SIDELINED): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki sidelined (SIDELINED) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SIDELINED, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SIDELINED. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSIDELINED tokenomikę, poznaj cenę tokena SIDELINEDna żywo! Prognoza ceny SIDELINED Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SIDELINED? Nasza strona z prognozami cen SIDELINED łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SIDELINED już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.