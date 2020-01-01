Poznaj tokenomikę Shutter (SHU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Shutter (SHU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Shutter (SHU) / Tokenomika / Tokenomika Shutter (SHU) Odkryj kluczowe informacje o Shutter (SHU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Shutter (SHU) Shutter Token (SHU) is the governance token of Shutter DAO 0x36, which funds development of the Shutter Network and elects Shutter Keypers. Shutter is an encryption-as-a-service protocol, which makes simultaneous move situations fair by ensuring no participant can see another participant's move before making their own move. Shutter is working to implement encrypted mempools on Ethereum mainnet - which will prevent malicious MEV and real-time censorship. Shutter is also powering a range of applications, including: private voting, sealed bid auctions, pari-mutuel betting, sealed bounties. Oficjalna strona internetowa: https://shutter.network Biała księga: https://blog.shutter.network/introducing-shutter-network-combating-frontrunning-and-malicious-mev-using-threshold-cryptography/ Kup SHU teraz! Tokenomika i analiza cenowa Shutter (SHU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shutter (SHU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 364.01M $ 364.01M $ 364.01M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M Historyczne maksimum: $ 6,712,329 $ 6,712,329 $ 6,712,329 Historyczne minimum: $ 0.00353519 $ 0.00353519 $ 0.00353519 Aktualna cena: $ 0.00432881 $ 0.00432881 $ 0.00432881 Dowiedz się więcej o cenie Shutter (SHU) Tokenomika Shutter (SHU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Shutter (SHU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHU tokenomikę, poznaj cenę tokena SHUna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.