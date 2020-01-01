Poznaj tokenomikę Shrub ($SHRUB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $SHRUB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Shrub ($SHRUB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $SHRUB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Shrub ($SHRUB) Shrub is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by Elon Musk's pet hedgehog, named Shrub. The project aims to create a community-driven cryptocurrency with a unique hedgehog-themed mascot. The project aims to create a community-driven cryptocurrency with a hedgehog-themed mascot, which sets it apart from other cryptocurrencies and memecoins. Shrub's mascot has become a symbol of the project's identity, embodying the playful and unconventional nature of the Solana blockchain and the cryptocurrency world as a whole. Oficjalna strona internetowa: https://shrub.world/ Kup $SHRUB teraz! Tokenomika i analiza cenowa Shrub ($SHRUB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shrub ($SHRUB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 150.05K $ 150.05K $ 150.05K Całkowita podaż: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M Podaż w obiegu: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 150.05K $ 150.05K $ 150.05K Historyczne maksimum: $ 0.02318307 $ 0.02318307 $ 0.02318307 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00014895 $ 0.00014895 $ 0.00014895 Dowiedz się więcej o cenie Shrub ($SHRUB) Tokenomika Shrub ($SHRUB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Shrub ($SHRUB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $SHRUB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $SHRUB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$SHRUB tokenomikę, poznaj cenę tokena $SHRUBna żywo! Prognoza ceny $SHRUB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $SHRUB? Nasza strona z prognozami cen $SHRUB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $SHRUB już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.