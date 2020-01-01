Poznaj tokenomikę Shr00m (SHR00M) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHR00M, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Shr00m (SHR00M) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHR00M, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Shr00m (SHR00M) Odkryj kluczowe informacje o Shr00m (SHR00M), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Shr00m (SHR00M) Launched on Solana in 2024, Shr00m is more than just a cryptocurrency—it's a playful and imaginative project that blends art, storytelling, and community engagement. At the heart of Shr00m is its namesake character, Shr00m, a curious and adventurous little fungus navigating the ups and downs of life with humor and heart. Through captivating art and dynamic animations, Shr00m's story unfolds, capturing the imagination of fans and collectors alike. Launched on Solana in 2024, Shr00m is more than just a cryptocurrency—it's a playful and imaginative project that blends art, storytelling, and community engagement. At the heart of Shr00m is its namesake character, Shr00m, a curious and adventurous little fungus navigating the ups and downs of life with humor and heart. Through captivating art and dynamic animations, Shr00m's story unfolds, capturing the imagination of fans and collectors alike. Oficjalna strona internetowa: https://shr00m.io Tokenomika i analiza cenowa Shr00m (SHR00M) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shr00m (SHR00M), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.62K $ 12.62K $ 12.62K Całkowita podaż: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Podaż w obiegu: $ 992.44M $ 992.44M $ 992.44M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.71K $ 12.71K $ 12.71K Historyczne maksimum: $ 0.00310101 $ 0.00310101 $ 0.00310101 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Shr00m (SHR00M) Tokenomika Shr00m (SHR00M): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Shr00m (SHR00M) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHR00M, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHR00M. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHR00M tokenomikę, poznaj cenę tokena SHR00Mna żywo! Prognoza ceny SHR00M Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHR00M? Nasza strona z prognozami cen SHR00M łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHR00M już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.