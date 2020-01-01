Poznaj tokenomikę Shift AI (SHIFT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHIFT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Shift AI (SHIFT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHIFT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Shift AI (SHIFT) Shift AI: Redefining Portfolio Management We are building an advanced, open-source AI agent that connects directly to your Solana wallet, redefining portfolio management and blockchain interactions. Experience effortless multichain trading, bridging, and asset tracking—all through an intuitive chat interface. Core Idea This AI agent is your personal assistant, enabling seamless portfolio management, multi-chain trading, and asset tracking—all through an intuitive chat interface. By combining real-time insights, automation, and open-source accessibility, we empower users to redefine blockchain interactions. Key Features Portfolio Management with AI: Connect your Solana wallet, execute trades, track holdings, and analyze performance with simple commands. Detailed Portfolio Insights and Updates: Access performance metrics, historical trends, and allocation analysis for every coin you hold. Multi-Chain Trading and Integration: Trade across multiple blockchains by bridging assets with Wormhole technology. Simplified Bridging: Automate bridging of assets from other blockchains to Solana, for seamless multi-chain interactions. Oficjalna strona internetowa: https://deployshift.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa Shift AI (SHIFT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shift AI (SHIFT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 33.10K $ 33.10K $ 33.10K Całkowita podaż: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Podaż w obiegu: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 33.10K $ 33.10K $ 33.10K Historyczne maksimum: $ 0.0084991 $ 0.0084991 $ 0.0084991 Historyczne minimum: $ 0.00002873 $ 0.00002873 $ 0.00002873 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Shift AI (SHIFT) Tokenomika Shift AI (SHIFT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Shift AI (SHIFT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHIFT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHIFT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Prognoza ceny SHIFT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHIFT? Nasza strona z prognozami cen SHIFT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHIFT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.