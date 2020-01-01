Poznaj tokenomikę Shield protocol (SHIELD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHIELD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Shield protocol (SHIELD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHIELD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Shield protocol (SHIELD) / Tokenomika / Tokenomika Shield protocol (SHIELD) Odkryj kluczowe informacje o Shield protocol (SHIELD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Shield protocol (SHIELD) Welcome to Shield Protocol, your fast lane into decentralized finance (DeFi) on the BNB Chain—no spaceship required! With just a few clicks, you can swap your BNB for BNBX, a synthetic asset that unlocks brand-new earning possibilities. Think of BNBX as your VIP pass to all kinds of DeFi adventures—without having to juggle a bazillion different tokens. Our platform is designed to be fast, secure, and, dare we say, a little bit fun. Whether you’re staking, providing liquidity, or exploring more advanced strategies, Shield Protocol keeps it simple and cost-effective on the supercharged BNB Chain. Plus, you don’t have to worry about keeping track of the underlying assets—BNBX takes care of that for you. Welcome to Shield Protocol, your fast lane into decentralized finance (DeFi) on the BNB Chain—no spaceship required! With just a few clicks, you can swap your BNB for BNBX, a synthetic asset that unlocks brand-new earning possibilities. Think of BNBX as your VIP pass to all kinds of DeFi adventures—without having to juggle a bazillion different tokens. Our platform is designed to be fast, secure, and, dare we say, a little bit fun. Whether you’re staking, providing liquidity, or exploring more advanced strategies, Shield Protocol keeps it simple and cost-effective on the supercharged BNB Chain. Plus, you don’t have to worry about keeping track of the underlying assets—BNBX takes care of that for you. Oficjalna strona internetowa: https://www.shieldprotocol.io/ Biała księga: https://shield-pro.gitbook.io/shield Kup SHIELD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Shield protocol (SHIELD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shield protocol (SHIELD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 161.57K $ 161.57K $ 161.57K Całkowita podaż: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Podaż w obiegu: $ 37.09M $ 37.09M $ 37.09M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 217.78K $ 217.78K $ 217.78K Historyczne maksimum: $ 0.04020816 $ 0.04020816 $ 0.04020816 Historyczne minimum: $ 0.00372841 $ 0.00372841 $ 0.00372841 Aktualna cena: $ 0.00435557 $ 0.00435557 $ 0.00435557 Dowiedz się więcej o cenie Shield protocol (SHIELD) Tokenomika Shield protocol (SHIELD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Shield protocol (SHIELD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHIELD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHIELD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHIELD tokenomikę, poznaj cenę tokena SHIELDna żywo! Prognoza ceny SHIELD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHIELD? Nasza strona z prognozami cen SHIELD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHIELD już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.