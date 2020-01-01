Poznaj tokenomikę Shido DEX (SHDX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHDX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Shido DEX (SHDX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHDX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Shido DEX (SHDX) Shido DEX is the flagship decentralized exchange and automated market maker on the Shido Network. The platform offers a wide range of features for traders, including cross-chain transfers, limit orders and one-click swaps. Easily trade any token on the Shido Network using Shido DEX. Bridge assets from the most prominent ecosystems in the industry. Discover the Shido ecosystem and unlock the power of decentralized trading with Shido DEX. Oficjalna strona internetowa: https://shido.io/dex/ Tokenomika i analiza cenowa Shido DEX (SHDX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shido DEX (SHDX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 288.74K Całkowita podaż: $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 4.11B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 702.58K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Shido DEX (SHDX) Tokenomika Shido DEX (SHDX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Shido DEX (SHDX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHDX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHDX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHDX tokenomikę, poznaj cenę tokena SHDXna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.