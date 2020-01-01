Tokenomika Sheerluck AI (SHEERLUCK)

Tokenomika Sheerluck AI (SHEERLUCK)

Odkryj kluczowe informacje o Sheerluck AI (SHEERLUCK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Sheerluck AI (SHEERLUCK)

Sheerluck AI is LLM powered bot that analyses given contracts for potential security issues through various data points like Twitter analysis, GitHub analysis, bundle checks, Google Searches and more. It also features unlimited wallet tracker for holders, wallet analysis, promising token notifications and more! It will also have an API and SDK so others can integrate with it. Our goal is to provide safer crypto experience to everyone, no matter their experience level. We support AI analysis of tokens and GitHub repositories in both English and Chinese.

Oficjalna strona internetowa:
https://docs.sheerluck.ai

Tokenomika i analiza cenowa Sheerluck AI (SHEERLUCK)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sheerluck AI (SHEERLUCK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 14.24K
$ 14.24K
Całkowita podaż:
$ 999.72M
$ 999.72M
Podaż w obiegu:
$ 991.69M
$ 991.69M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 14.36K
$ 14.36K
Historyczne maksimum:
$ 0.00566233
$ 0.00566233
Historyczne minimum:
$ 0.00001369
$ 0.00001369
Aktualna cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Sheerluck AI (SHEERLUCK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Sheerluck AI (SHEERLUCK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SHEERLUCK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHEERLUCK.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSHEERLUCK tokenomikę, poznaj cenę tokena SHEERLUCKna żywo!

Prognoza ceny SHEERLUCK

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHEERLUCK? Nasza strona z prognozami cen SHEERLUCK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.