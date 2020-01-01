Poznaj tokenomikę Shaicoin (SHA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Shaicoin (SHA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Shaicoin (SHA) / Tokenomika / Tokenomika Shaicoin (SHA) Odkryj kluczowe informacje o Shaicoin (SHA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Shaicoin (SHA) Shaicoin is designed to bring back the essence of decentralized mining that Satoshi envisioned. Shaicoin is a Bitcoin fork that leverages the ShaiHive mining algorithm, which reintroduces the original CPU mining code from Bitcoin Core v0.12.0, modified and upgraded. ShaiHive introduces a Hamiltonian graph certificate in the block header, which serves as a "nonce selection speed bump," aiming to maintain the integrity and fairness of the mining process Oficjalna strona internetowa: https://shaicoin.com/ Biała księga: https://shaicoin.com/files/whitepaper.pdf Kup SHA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Shaicoin (SHA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shaicoin (SHA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 120.70K $ 120.70K $ 120.70K Całkowita podaż: $ 5.78M $ 5.78M $ 5.78M Podaż w obiegu: $ 2.93M $ 2.93M $ 2.93M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 238.09K $ 238.09K $ 238.09K Historyczne maksimum: $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.04154253 $ 0.04154253 $ 0.04154253 Dowiedz się więcej o cenie Shaicoin (SHA) Tokenomika Shaicoin (SHA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Shaicoin (SHA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHA tokenomikę, poznaj cenę tokena SHAna żywo! Prognoza ceny SHA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHA? Nasza strona z prognozami cen SHA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.