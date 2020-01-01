Poznaj tokenomikę Shadow AI (SHADOAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHADOAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Shadow AI (SHADOAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHADOAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Shadow AI (SHADOAI) Odkryj kluczowe informacje o Shadow AI (SHADOAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Shadow AI (SHADOAI)

The project is a groundbreaking memecoin powered by advanced AI that interacts with the community across platforms like X (formerly Twitter). The AI generates unique content, including text, images, videos, music, and animations, all based on current trends. As it learns from user interactions, the AI becomes more responsive, providing engaging and dynamic experiences. Holders are rewarded with exclusive content, voting rights, and governance opportunities, creating an interactive ecosystem that evolves with the community.

Oficjalna strona internetowa: https://shadow-ai.pro/

Tokenomika i analiza cenowa Shadow AI (SHADOAI)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shadow AI (SHADOAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $ 8.45K
Całkowita podaż: $ 998.22M
Podaż w obiegu: $ 985.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.57K
Historyczne maksimum: $ 0.00138371
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika Shadow AI (SHADOAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Shadow AI (SHADOAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHADOAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHADOAI.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.