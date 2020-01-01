Tokenomika Shadow AI (SHADOAI)
Informacje o Shadow AI (SHADOAI)
The project is a groundbreaking memecoin powered by advanced AI that interacts with the community across platforms like X (formerly Twitter). The AI generates unique content, including text, images, videos, music, and animations, all based on current trends. As it learns from user interactions, the AI becomes more responsive, providing engaging and dynamic experiences. Holders are rewarded with exclusive content, voting rights, and governance opportunities, creating an interactive ecosystem that evolves with the community.
Tokenomika i analiza cenowa Shadow AI (SHADOAI)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shadow AI (SHADOAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Shadow AI (SHADOAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Shadow AI (SHADOAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów SHADOAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHADOAI.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszSHADOAI tokenomikę, poznaj cenę tokena SHADOAIna żywo!
Prognoza ceny SHADOAI
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHADOAI? Nasza strona z prognozami cen SHADOAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.