Tokenomika Sentinel (P2P) Odkryj kluczowe informacje o Sentinel (P2P), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Sentinel (P2P) Secure and decentralized VPN for the blockchain age. A modern VPN backed by blockchain anonymity and security. Share & monetize your unused bandwidth and earn Sentinel tokens. Oficjalna strona internetowa: https://sentinel.co Tokenomika i analiza cenowa Sentinel (P2P) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sentinel (P2P), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.72M Całkowita podaż: $ 32.78B Podaż w obiegu: $ 23.32B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.63M Historyczne maksimum: $ 0.050557 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00020148 Tokenomika Sentinel (P2P): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sentinel (P2P) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów P2P, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów P2P. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.