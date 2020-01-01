Poznaj tokenomikę Sendor (SENDOR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SENDOR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Sendor (SENDOR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SENDOR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Sendor (SENDOR) The Big Blue Gigachad has been officially taken over by the community! Staying true to Matt Furie's visionary creativity and the concept of 'Mindviscosity,' Sendor remains the only sentient AI-powered Matt Furie-inspired meme on Solana. Sendor is a memecoin project on the Solana blockchain that integrates artificial intelligence (AI) with inspiration drawn from the creative universe of artist Matt Furie. It aims to build a community-driven platform where AI-generated content and memes promote self-improvement and empowerment. The project plans to develop a user-friendly interface for content creation, introduce Sendor-themed merchandise, integrate NFTs, and implement a staking system to reward community participation. With a total supply of 1 billion tokens, Sendor offers a fair launch with 90% allocated to the public and 10% reserved for the team. By combining art, AI, and cryptocurrency, Sendor seeks to create a unique and engaging experience within the memecoin landscape. Oficjalna strona internetowa: https://sendorcoin.com/ Kup SENDOR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Sendor (SENDOR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sendor (SENDOR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 88.88K $ 88.88K $ 88.88K Całkowita podaż: $ 990.06M $ 990.06M $ 990.06M Podaż w obiegu: $ 990.06M $ 990.06M $ 990.06M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 88.88K $ 88.88K $ 88.88K Historyczne maksimum: $ 0.01131587 $ 0.01131587 $ 0.01131587 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Sendor (SENDOR) Tokenomika Sendor (SENDOR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sendor (SENDOR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SENDOR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SENDOR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSENDOR tokenomikę, poznaj cenę tokena SENDORna żywo! Prognoza ceny SENDOR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SENDOR? Nasza strona z prognozami cen SENDOR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.