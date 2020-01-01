Poznaj tokenomikę Sekuritance (SKRT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SKRT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Sekuritance (SKRT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SKRT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Sekuritance (SKRT) / Tokenomika / Tokenomika Sekuritance (SKRT) Odkryj kluczowe informacje o Sekuritance (SKRT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Sekuritance (SKRT) A CeFi and DeFi RegTech partner ecosystem aiming in delivering compliance, regulatory, transaction monitoring and identity management. Focussing on due diligence, ongoing checks, simplifying onboarding, automating payment gateway transactional checks and providing data security vaults are just some of the solution suite benefits. A CeFi and DeFi RegTech partner ecosystem aiming in delivering compliance, regulatory, transaction monitoring and identity management. Focussing on due diligence, ongoing checks, simplifying onboarding, automating payment gateway transactional checks and providing data security vaults are just some of the solution suite benefits. Oficjalna strona internetowa: https://www.sekuritance.com Kup SKRT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Sekuritance (SKRT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sekuritance (SKRT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 136.28K $ 136.28K $ 136.28K Całkowita podaż: $ 818.20M $ 818.20M $ 818.20M Podaż w obiegu: $ 380.05M $ 380.05M $ 380.05M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 293.38K $ 293.38K $ 293.38K Historyczne maksimum: $ 0.110635 $ 0.110635 $ 0.110635 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00035857 $ 0.00035857 $ 0.00035857 Dowiedz się więcej o cenie Sekuritance (SKRT) Tokenomika Sekuritance (SKRT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sekuritance (SKRT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SKRT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SKRT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSKRT tokenomikę, poznaj cenę tokena SKRTna żywo! Prognoza ceny SKRT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SKRT? Nasza strona z prognozami cen SKRT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SKRT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.