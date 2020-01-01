Tokenomika Sekuritance (SKRT)
Informacje o Sekuritance (SKRT)
A CeFi and DeFi RegTech partner ecosystem aiming in delivering compliance, regulatory, transaction monitoring and identity management. Focussing on due diligence, ongoing checks, simplifying onboarding, automating payment gateway transactional checks and providing data security vaults are just some of the solution suite benefits.
Tokenomika i analiza cenowa Sekuritance (SKRT)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sekuritance (SKRT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Sekuritance (SKRT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Sekuritance (SKRT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów SKRT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów SKRT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszSKRT tokenomikę, poznaj cenę tokena SKRTna żywo!
Prognoza ceny SKRT
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SKRT? Nasza strona z prognozami cen SKRT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
