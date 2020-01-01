Poznaj tokenomikę Second World Games (SWIO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SWIO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Second World Games (SWIO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SWIO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Second World Games (SWIO) Odkryj kluczowe informacje o Second World Games (SWIO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Second World Games (SWIO) The primary token powering Second World Games ecosystem: - Use, transfer and win SWIO across all Second World Games - In-game tournaments and leagues with SWIO rewards - Bet SWIO against other players in PVP battles - Gamified SWIO staking: Complete different in-game tasks to increase your APY The primary token powering Second World Games ecosystem: Use, transfer and win SWIO across all Second World Games

In-game tournaments and leagues with SWIO rewards

Bet SWIO against other players in PVP battles

Gamified SWIO staking: Complete different in-game tasks to increase your APY Oficjalna strona internetowa: https://secondworld.io Tokenomika i analiza cenowa Second World Games (SWIO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Second World Games (SWIO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.19K $ 9.19K $ 9.19K Całkowita podaż: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Podaż w obiegu: $ 7.02M $ 7.02M $ 7.02M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 196.30K $ 196.30K $ 196.30K Historyczne maksimum: $ 0.255872 $ 0.255872 $ 0.255872 Historyczne minimum: $ 0.00129926 $ 0.00129926 $ 0.00129926 Aktualna cena: $ 0.00130869 $ 0.00130869 $ 0.00130869 Dowiedz się więcej o cenie Second World Games (SWIO) Tokenomika Second World Games (SWIO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Second World Games (SWIO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SWIO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SWIO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSWIO tokenomikę, poznaj cenę tokena SWIOna żywo! Prognoza ceny SWIO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SWIO? Nasza strona z prognozami cen SWIO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SWIO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.